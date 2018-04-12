Мазахир Панахов: Президентские выборы в Азербайджане прошли в соответствии с требованиями законодательства

Голосование на президентских выборах в Азербайджане прошло спокойно и отвечало всем стандартам реализации конституционных прав азербайджанских избирателей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов в четверг на мероприятии, посвященном итогам президентских выборов.

Панахов отметил, что на выборах не было зафиксировано ни одного неприятного инцидента, все требования законодательства были выполнены.

По его словам, международные наблюдатели также высоко оценили президентские выборы.

"Безопасность была обеспечена на необходимом уровне. Считаю, что все приложенные до сегодняшнего дня усилия дали свои результаты и все стороны, ответственные за проведение выборов, с достоинством выполнили свои обязанности", - сказал Панахов.

Накануне в Азербайджане завершилось голосование на президентских выборах. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства, председатель партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев набрал на президентских выборах в Азербайджане 86 процентов голосов избирателей.

В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно было наблюдать за процессом голосования. Веб-камеры были установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В Азербайджане 5 314 365 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента - женщины, 49,22 процента - мужчины.

Явка на президентских выборах в Азербайджане составила 74,51 процента, то есть 3 959 553 избирателей.