Александр Лукашенко поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах в Азербайджане
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Ильхама Алиева с уверенной победой на выборах Президента Азербайджана. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы белорусского государства, передает Day.Az.
"Результаты голосования подтвердили высокую солидарность избирателей с последовательно проводимым курсом на строительство сильного и процветающего Азербайджана. Убежден, что Ваша деятельность на ответственном посту главы государства обеспечит дальнейшее укрепление экономической мощи страны и ее международного авторитета, будет способствовать всестороннему развитию дружественных белорусско-азербайджанских отношений", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко также пожелал Президенту Ильхаму Алиеву крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и успехов в реализации намеченных планов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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