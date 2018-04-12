Закир Гасанов поздравил личный состав армии с успешным завершением президентских выборов

12 апреля 2018 10:32

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов поздравил личный состав армии с успешным завершением прошедших 11-го апреля президентских выборов и очередной уверенной победой Ильхама Алиева, который вновь был избран на пост Президента Азербайджанской Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Министр обороны отметил, что личный состав азербайджанской армии с приподнятым духом принял участие в процессе голосования выборов и, сделав правильный выбор во имя безопасности и демократического развития страны, проголосовал за самого достойного кандидата.

Генерал-полковник Закир Гасанов вновь заверил, что личный состав азербайджанской армии бдительно стоит на страже Родины и с целью освобождения оккупированных земель, а также обеспечения территориальной целостности страны готов и в состоянии выполнить каждый приказ Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами.

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