Армяне больше не могут терпеть лицемерия своей церкви

На днях российский предприниматель Гарун Кочарян преподнес католикосу Гарегину Второму увесистый золотой посох. Распространившееся в интернете видео этого момента, где глава ААЦ с радостной улыбкой принимает подарок, вызвало возмущение в соцсетях. Один из верующих даже обратился к католикосу с открытым письмом.

Издание "Аравот" опубликовало это обращение, в котором говорится: "Появившийся в интернете видеоматериал, где вы с таким ликованием принимаете 5-килограммовый золотой посох от проживающего в России некоего Гаруна Кочаряна, ничего кроме ужаса пробудить не может. Тогда, когда значительная часть вашей паствы лишена элементарных средств существования, когда армянство стоит перед столькими вызовами, вы, полностью оторванный от реальности, поощряете такие подарки, и у вас не промелькнет даже мысль дать совет богатым армянам тратить эти деньги там, где они больше необходимы. Вы поощряете эти порочные подходы, называя дарителей подарков вам "благотворителями" и играя на тонких струнах их честолюбия. Именно такими подходами вы отталкиваете верующих от Армянской Апостольской церкви".

Aysor.am обратился в пресс-службу Эчмиадзина, где ему сказали, что предприниматель Кочарян захотел сделать католикосу такой подарок и сделал, и никто не может ему указывать в данном случае, как распоряжаться своими средствами. Более того, по словам священника Ваграма Меликяна, "то, что дарится Первопрестолу и хранится, - это богатство нации, а не отдельных личностей".

Насчет "богатства нации" в Армении очень многие могли бы не согласиться. Армянская апостольская церковь, несомненно, очень богата. Она обладает многими сокровищами, которые от века в век только приумножаются. Однако эти сокровища являются закрытой темой и сосредоточены исключительно в руках ААЦ, ни светские власти, ни тем более народ не имеют на них никаких прав. Сокровищница ААЦ оставалась закрытой и в самые трудные для армян времена.

Поэтому комментарий из Эчмиадзина никак не может служить логичным ответом на возмущение граждан. Особенно учитывая отношение коррупционера Гарегина Второго к пастве.

Напомним, что пару лет назад во время церемонии открытия новой церкви, построенной олигархом Гагиком Царукяном, журналисты обратились к католикосу с вопросом: как же так, мол, церкви строятся, а народ голодает? На что Гарегин Второй ответил: "Люди утолят свой голод посредством духовных ценностей".

Комментарии излишни.

Зульфугар Ибрагимов