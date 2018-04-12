Президент Ильхам Алиев принял генсека ШОС и делегацию парламента Австралии - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

11:18

12 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию Парламента Австралийского Союза.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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11:15

12 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Рашидом Алимовым.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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