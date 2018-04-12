Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового здания мечети Гаджи Джавад
12 апреля 2018 11:22 2 324
12 апреля в Ясамальском районе состоялось открытие нового здания мечети Гаджи Джавада.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии открытия.
Глава Исполнительной власти Ясамальского района Азиз Азизов проинформировал главу государства о проделанной работе.
Напомним, что по поручению Президента Азербайджана в Ясамальском районе, по адресу улица Аббаса Мирзы Шарифзаде, 1, построено новое здание мечети Гаджи Джавада.
Новость обновляется
-
00:41 33 556
-
11 Апр. 23:49 9 089
-
11 Апр. 21:01 6 302
-
11 Апр. 20:00 5 079
-
11 Апр. 19:06 4 902