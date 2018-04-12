Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового здания мечети Гаджи Джавад

12 апреля 2018 11:22

12 апреля в Ясамальском районе состоялось открытие нового здания мечети Гаджи Джавада.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии открытия.

Глава Исполнительной власти Ясамальского района Азиз Азизов проинформировал главу государства о проделанной работе.

Напомним, что по поручению Президента Азербайджана в Ясамальском районе, по адресу улица Аббаса Мирзы Шарифзаде, 1, построено новое здание мечети Гаджи Джавада.

Новость обновляется

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az