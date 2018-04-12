Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового здания мечети Гаджи Джавад

12 апреля в Ясамальском районе состоялось открытие нового здания мечети Гаджи Джавада.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии открытия.

Глава Исполнительной власти Ясамальского района Азиз Азизов проинформировал главу государства о проделанной работе.

Напомним, что по поручению Президента Азербайджана в Ясамальском районе, по адресу улица Аббаса Мирзы Шарифзаде, 1, построено новое здание мечети Гаджи Джавада.

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