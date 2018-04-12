Хасан Роухани: Азербайджанский народ заинтересован в продолжении пути развития страны под руководством Ильхама Алиева

12 апреля 2018 11:42

Президент Ирана Хасан Роухани поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на выборах Президента Азербайджана. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Президента Ирана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Передаю искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост Президента Азербайджана. Эти выборы показали, что азербайджанский народ поддерживает планы правительства и заинтересован в продолжении пути развития страны под Вашим руководством. Не сомневаюсь, что процесс расширения дружественных и братских связей между Исламской Республикой Иран и Азербайджанской Республикой будет продолжаться благодаря усилиям руководства двух стран", - говорится в поздравлении.

Хасан Роухани также пожелал Президенту Ильхаму Алиеву крепкого здоровья и успехов, народу Азербайджана - процветания.

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