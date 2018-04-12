Владимир Путин: Убедительная победа на выборах наглядно подтверждает высокий политический авторитет Ильхама Алиева

12 апреля 2018 11:59

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ильхаму Алиеву по случаю переизбрания на пост Президента Азербайджана. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Кремля, передает Day.Az.

В поздравлении глава Российского государства отметил, что убедительная победа на выборах наглядно подтверждает высокий политический авторитет Ильхама Алиева, свидетельствует о признании его заслуг в решении актуальных социально-экономических и внешнеполитических задач, стоящих перед Азербайджаном.

Президент России высоко оценил усилия Ильхама Алиева по укреплению дружественных, добрососедских отношений между Москвой и Баку и выразил уверенность, что совместными усилиями государства обеспечат дальнейшее наращивание плодотворного двустороннего сотрудничества во всех областях, а также партнерского взаимодействия в региональных и международных делах, что, несомненно, отвечает коренным интересам российского и азербайджанского народов.

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