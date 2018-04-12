Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Беларуси

12 апреля 2018 12:14

В четверг Президент Беларуси Александр Лукашенко позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает пресс-служба главы Азербайджанского государства, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Александр Лукашенко поздравил Ильхама Алиева с уверенной победой с большим преимуществом голосов на президентских выборах, проведенных в стране, пожелал успехов в президентской деятельности во имя благополучия азербайджанского народа и развития страны.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность Александру Лукашенко за проявленное внимание и поздравление.

В ходе телефонной беседы главы государств выразили удовлетворение развитием дружественных отношений между двумя странами, выразили уверенность в дальнейшем расширении связей.

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