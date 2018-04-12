Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Беларуси
12 апреля 2018 12:14 477
В четверг Президент Беларуси Александр Лукашенко позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает пресс-служба главы Азербайджанского государства, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Александр Лукашенко поздравил Ильхама Алиева с уверенной победой с большим преимуществом голосов на президентских выборах, проведенных в стране, пожелал успехов в президентской деятельности во имя благополучия азербайджанского народа и развития страны.
Президент Ильхам Алиев выразил признательность Александру Лукашенко за проявленное внимание и поздравление.
В ходе телефонной беседы главы государств выразили удовлетворение развитием дружественных отношений между двумя странами, выразили уверенность в дальнейшем расширении связей.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
00:41 33 549
-
11 Апр. 23:49 9 086
-
11 Апр. 21:01 6 302
-
11 Апр. 20:00 5 077
-
11 Апр. 19:06 4 902