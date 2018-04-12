Армяне набросились в соцсетях на армянского генерала

К попавшему в соцсети выступлению генерала Шаманова армянские пользователи сети пишут комментарии, которые в целом характеризуют суть отношений армянского общества к России на данном этапе.

Это показывает, что в столь сложный для России период Москва может уверенно вычеркнуть этот южный "форпост" из списка доверенных партнеров, передает Day.Az со ссылкой на Gradator.

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, выступая на пленарном заседании палаты от фракции "Единая Россия" заявил, что Россия в случае нанесения удара США по Сирии примет все политико-дипломатические и при необходимости военные ответные меры. Об этом передал ТАСС.

Напомним: Трамп заявил о наличии у США множества военных вариантов в связи с ситуацией в Сирии WSJ: США отправили ракетный эсминец в направлении берегов Сирии.

"Политика двойных стандартов дошла до ручки. И здесь партия "Единая Россия" ответственно заявляет, что будут приняты все политико-дипломатические и при необходимости военные меры. Без ответа не останется ни одно противоправное действие", - подчеркнул он.

Шаманов возмутился тем, что президент США Дональд Трамп заявляет, что "он подумает <...> и через 36 часов они могут нанести удар".

"Пусть не надеются, со своими корабельными группировками и со своими фейками. Мы - суверенная страна, у нас есть союзники и гаранты тех событий, которые происходят в Сирии. Мы не позволим американцам клепать гвозди на чужой наковальне", - добавил глава комитета.

Шаманов особо отметил, что необходимо "реагировать взвешенно и ответственно".

"Вы посмотрите, по инициативе девяти членов Совбеза [ООН] заслушали о мнимой очередной химической атаке в Сирии. Сегодня уже достоверно подтверждено военными химиками в присутствии представителей сирийской администрации, что никаких следов в том лечебном заведении, где были сняты эти фейки, не подтверждено, не найдено пострадавших лиц. Это чистейшей воды провокация!" - отметил депутат.

Кроме того, Шаманов отметил увеличение числа стран, принимающих участие в конфликте в Сирии, после нанесения ракетных ударов по военному аэродрому Т-4 в провинции Хомс. "По абсолютно нарушенным международным правилам пара самолетов Израиля входит в воздушное пространство Ливана, наносит удар по соседней суверенной стране <...> непосредственно по аэродрому сирийских вооруженных сил. Таким образом, увеличивается количество стран участников конфликта", - указал он. Шаманов подчеркнул, что Израиль не оповестил об этом Россию "ни по линии Генштаба РФ, ни по линии Министерства иностранных дел".

Не понятно, что такого сказал Шаманов, что так задело чувства армян? Или они уже мнят себе союзниками Запада? И их оскорбляют выпады в адрес нового "старшего брата"?