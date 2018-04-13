Итоги президентских выборов в Азербайджане показали волеизъявление всего народа - МНЕНИЕ ИЗ ПАКИСТАНА

Итоги президентских выборов в Азербайджанеявляются результатом волеизъявления азербайджанского народа и показателем его большого доверия к Президенту Ильхаму Алиеву.

Такое мнение высказал Day.Az директор Института мира и дипломатических исследований, президент азербайджано-пакистанского форума дружбы, известный пакистанский политолог Мухаммад Асиф Нур.

Политолог отметил, что Азербайджан добился значительных успехов в своем социально-экономическом развитии и занимает достойную нишу на международной арене.

"Несомненно, высокие достижения страны являются итогом большой работы, которая проводится под руководством грамотного руководителя и сильного политика. Именно поэтому азербайджанский народ сделал свой осознанный выбор, отдав свои голоса за действующего президента страны, стабильность и развитие государства. Полагаю, что Азербайджан, который является дружественной страной Пакистану, будет и впредь процветать, продолжив стремительное развитие в направлении прогресса", - заявил пакистанский политолог, высказав уверенность, что двусторонние отношения между двумя странами будут крепнуть и расширяться и в будущем.

Матанат Насибова