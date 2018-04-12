Президент Ильхам Алиев принял сопредседателя межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан и бывшего вице-президента Европарламента

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял бывшего вице-президента Европарламента, депутата Европарламента Ричарда Чарнецки.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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12 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с сопредседателем межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Великого национального собрания Турции Неждетом Унуваром Неждетом Унуваром.

Об этом сообщает Day.Az.

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