Саргсяну преподнесли неприятный сюрприз - ВИДЕО

13 апреля 2018 01:00

Сегодня глава парламентской фракции "Выход" Никол Пашинян, заметив во время похода кортеж автомобилей Сержа Саргсяна, проезжающих по дороге, забросал бронированные машины сотнями листовок, передает Day.Az со ссылкой на "Айкакан жаманак".

"Это был кортеж Сержа Саргсяна или Карена Карапетяна: со словами Сержа Саргсяна я швырнул сотни листовок в бронированный автомобиль. Почти уверен, это был Серж", - написано на странице Никола Пашиняна в фейсбуке.

Напомним, что партия "Гражданский договор" начала борьбу против третьего срока правления Сержа Саргсяна. Глава парламентской фракции "Выход" Никол Пашинян вместе с единомышленниками организовал поход под названием #МойШаг, и в рамках похода они вышли из Гюмри и уже дошли до Котайкской области. 13-го апреля в 18:30 они начнут круглосуточный митинг на площади Свободы в Ереване.

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Пашинян забросал кортеж Сержа Саргсяна сотнями листовок

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