Региональный комитет ЕС: Результаты президентских выборов отражают волю азербайджанского народа

Наблюдательная миссия членов Регионального комитета ЕС считает, что президентские выборы, проведенные в Азербайджане 11 апреля, легитимны.

Об этом на проведенном сегодня брифинге сказал член миссии, международный наблюдатель от Эстонии Марф Ворклаев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Международный наблюдатель отметил, что выборы прошли мирно и прозрачно. Были обеспечены права избирателей по свободному голосованию. Результаты выборов отражают волю азербайджанского народа: "По завершению голосования члены наблюдательной миссии наблюдали за подсчетом итоговых голосов в трех участках. Процесс подсчета голосов могли наблюдать и другие наблюдатели. На избирательных участках не наблюдалось вмешательств в процесс голосования", - сказал Марф Ворклаев.

Международный наблюдатель отметил, что на выборах наблюдалась высокая избирательная активность, процесс голосования был хорошо проведен с технической и организационной точки зрения. Во всех участках, где побывала наблюдательная группа, были установлены веб-камеры для наблюдения за процессом голосования в режиме онлайн.

Напомним, что в Азербайджане накануне завершилось голосование на президентских выборах.

В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

По итогам обработки 99,9 процента бюллетеней, действующий глава государства, председатель партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев набрал на президентских выборах 86,03 процента голосов избирателей.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В Азербайджане 5 314 365 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента - женщины, 49,22 процента - мужчины.

По информации на 19:00 дня голосования, на президентских выборах в республике проголосовали 74,51 процента, то есть 3 959 553 избирателя.