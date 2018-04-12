Реджеп Тайип Эрдоган: Президентские выборы являются важным этапом дальнейшей демократизации Азербайджана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Уважаемый Президент, дорогой брат. От имени турецкого народа и от себя лично передаю вам самые искренние поздравления в связи с переизбранием на выборах Президента Азербайджана, проведенных 11 апреля. Особо хочу подчеркнуть чувство удовлетворения в связи с успешным завершением этих выборов, которые являются важным этапом дальнейшей демократизации Азербайджана. Уверен, что и во время предстоящей президентской деятельности вы продолжите вносить значимый вклад в процветание, развитие Азербайджана и укрепление его авторитета на международной арене.

Турецко-азербайджанские отношения, опирающиеся на древнюю историю и братство между нашими народами, под вашим руководством и благодаря нашим совместным усилиям достигли высокого уровня. Искренне верю, что вы и в последующие годы продолжите вносить важный вклад в этом направлении.

Пользуясь этой приятной возможностью, еще раз желаю вам, дорогой брат, крепкого здоровья и счастья", - говорится в поздравлении Президента Турции.

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