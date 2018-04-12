В Армении протестующие перекрыли магистраль республиканского значения

Сотни жителей Арагацотнской области более часа назад перекрыли автодорогу Ереван-Гюмри на административной территории села Уджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на armtimes.com, движение парализовано, на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов, которые ведут переговоры с жителями в попытках открыть дорогу. Причина акции - недовольство многих водителей грузовых автомобилей в связи с одним из решений министерства транспорта и связи. По словам жителей, сотрудники министерства уже несколько дней привлекают к административной ответственности в крупных размерах водителей грузовиков, загружающих машины грузом сверх допустимой нормы. Жители угрожают закрыть дорогу и объявить сидячую забастовку, оставшись здесь на ночь.

Граждане, перекрывшие дорогу, требуют исполняющего обязанности премьера Карена Карапетяна, а также министра транспорта и связи.