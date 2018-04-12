Аргентинский депутат: Президентские выборы в Азербайджане прошли абсолютно прозрачно

Президентские выборы в Азербайджане прошли абсолютно прозрачно.

Об этом сказал депутат парламента Аргентины, вице-президент региональной организации сотрудничества Меркосур Даниэль Рамундо на пресс-конференции миссии наблюдателей "Гражданский диалог", в который входят депутаты Европарламента, Италии, Германии, Польши, Болгарии, Бельгии, Франции, Аргентины и Словакии, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Между Аргентиной и Азербайджаном дипломатические отношения были установлены в 2010 году, и с тех пор у нас развивались межпарламентские и экономические отношения. С миссией наблюдателей мы побывали на нескольких избирательных участках и своими глазами увидели, что люди свободно голосовали, делали свой выбор. Поэтому хотелось бы отметить, что выборы прошли абсолютно прозрачно", - сказал он.

Несмотря на то, что Азербайджан относительно недавно завоевал независимость, страна отличается древней и богатой культурой, сказал Рамундо.

"Продолжающийся в Азербайджане демократический процесс предоставляет прекрасную возможность показать страну всему миру. Во время пребывания в Азербайджане я стал свидетелем того, что ваше государство и народ идут по пути интеграции в мировое сообщество, демократического развития, толерантности и взаимоуважения. Желаю вам успехов на этом пути", - отметил депутат парламента Аргентины.

Напомним, что в среду в Азербайджане состоялись президентские выборы. В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

По итогам обработки 99,9 процента бюллетеней, действующий глава государства, председатель партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев набрал на президентских выборах 86,03 процента голосов избирателей.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В Азербайджане 5 332 817 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента - женщины, 49,22 процента - мужчины. Всего в стране проголосовали 3 962 123 избирателей.

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