ОБСЕ и ПАСЕ в очередной раз показали предвзятое отношение к Азербайджану

Мы не раз сталкивалась с необъективной позицией таких международных организаций как ПАСЕ, БДИПЧ ОБСЕ в адрес нашей страны, поэтому не удивительно, что эти структуры пытаются в очередной проводить грязную кампанию в отношении Азербайджана, в связи с минувшими президентскими выборами.

Такое мнение высказал Day.Az, известный азербайджанский политолог, профессор Западного Университета Фикрет Садыхов.

По его словам, подобные кампании повторяются из раза в раз, особенно в период проведения мероприятий такого серьезного масштаба - как выборы, что по сути, свидетельствует о предвзятом отношении к внешней и внутренней политике нашей страны, и к процессам происходящим в стране.

"Полагаю, в рамках подобного отношения к Азербайджану и выражается позиция определенных сил за рубежом.

Думаю, наверняка существуют заинтересованные в этом какие-то армянские круги, финансовые воротилы, которые пускаются во все тяжкие, чтобы очернить Азербайджан, умалить его значимость, подорвать его авторитет на международной арене.

Такого рода задача является основным брендом таких организаций как БДИПЧ ОБСЕ, ПАСЕ, которые пытаются вмешиваться в политику независимых стран, и в частности Азербайджана", - сказал Фикрет Садыхов.

По оценкам азербайджанского политолога, для Азербайджана было важно, что огромное количество наблюдателей (900человек), из 57 стран и международных структур, по результатам наблюдений высказали свои объективные суждения и оценки.

"На мой взгляд, первичным и важнейшим показателем на президентских выборах в Азербайджане является волеизъявление народа, позиция избирателей, их голоса, которые предопределили дальнейшее развитие и процветание нашей страны", - подытожил профессор.

Матанат Насибова