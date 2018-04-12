МИД Азербайджана заявил протест в связи с отчетом ОБСЕ по результатам президентских выборов

12 апреля 2018 18:27

Азербайджан не считает справедливым и объективным предварительный отчет, подготовленный Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Парламентской ассамблеей ОБСЕ и Парламентской ассамблеей Совета Европы по результатам президентских выборов, которые состоялись 11 апреля.

Об этом в четверг сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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