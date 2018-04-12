МИД Азербайджана заявил протест в связи с отчетом ОБСЕ по результатам президентских выборов
12 апреля 2018 18:27 238
Азербайджан не считает справедливым и объективным предварительный отчет, подготовленный Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Парламентской ассамблеей ОБСЕ и Парламентской ассамблеей Совета Европы по результатам президентских выборов, которые состоялись 11 апреля.
Об этом в четверг сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляетсяСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
18:31 192
"Армения, хватит фальши!"
17:50