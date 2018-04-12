МИД России: Ряд политических сил были негативно настроены к президентским выборам в Азербайджане еще до их проведения
Настроенность ряда политических сил к негативному восприятию президентских выборов в Азербайджане была очевидна еще до проведения самих выборов.
Об этом сказала в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"На выборах в Азербайджане присутствовало большое количество наблюдателей. Это были как наблюдатели от отдельных стран, так и от международных организаций. Настроенность целого ряда политических сил к негативному восприятию президентских выборов в Азербайджане была очевидна еще до проведения самих выборов. Мы видим такое отношение и от ряда западных неправительственных организаций, и официальных представителей западных стран. Эти страны и организации продемонстрировали ангажированный, заранее сформулированный подход", - сказала она.
Новость обновляетсяСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!