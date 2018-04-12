Президенты Монголии и Азербайджана провели телефонный разговор
12 апреля 2018 19:34 141
Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга в четверг позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба главы Азербайджанского государства.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
Халтмаагийн Баттулга поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в президентской деятельности во имя благополучия государства и народа Азербайджана.
Президент Ильхам Алиев выразил признательность Халтмаагийну Баттулге за проявленное внимание и поздравление.
В ходе телефонного разговора главы государств подтвердили дальнейшее укрепление отношений между странами.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!