Президенты Монголии и Азербайджана провели телефонный разговор

12 апреля 2018 19:34

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга в четверг позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба главы Азербайджанского государства.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Халтмаагийн Баттулга поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в президентской деятельности во имя благополучия государства и народа Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность Халтмаагийну Баттулге за проявленное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора главы государств подтвердили дальнейшее укрепление отношений между странами.

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