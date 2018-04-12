Предвзятый отчет ОБСЕ по выборам в Азербайджане вызвал серьезный протест у общественности и представителей СМИ

Мнения членов наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ о президентских выборах в Азербайджане являются заранее подготовленной провокацией.

Об этом в четверг сказал политический эксперт Бахруз Гулиев, комментируя предвзятые мнения миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ, прозвучавшие сегодня на пресс-конференции, посвященной президентским выборам в Азербайджане, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Напомним, что миссия, которая на сегодняшней пресс-конференции озвучила не отражающие действительность мнения, связанные с наблюдениями на выборах, заявила, что заключительный отчет будет обнародован в течение двух месяцев.

Эксперт отметил, что в работе наблюдательной миссии изначально чувствовались провокация и предвзятость.

"Они были нацелены на то, чтобы критиковать Азербайджан. Результат очевиден. Все международные наблюдатели, которые наблюдали за президентскими выборами в Азербайджане, огласили положительную позицию и высоко оценили процесс. Но БДИПЧ ОБСЕ захотело продемонстрировать совершенно предвзятую позицию", - сказал Гулиев.

По его словам, на самом деле заявление Бюро было подготовлено не по окончании выборов и на основании наблюдений, а заранее и по заказу.

"Это заявление БДИПЧ ОБСЕ подготовлено по заказу внешних сил, недолюбливающих Азербайджан. В чем заключалось замечание, адресованное Азербайджану? Якобы между кандидатами делались различия и не разрешалось каждому выдвигать свою кандидатуру. В действительности же лица, которые, как они утверждают, подвергались давлению, сами не захотели участвовать в выборах и на них не оказывалось никакого давления. Поэтому становится ясно, что их заявление является абсолютно предвзятым. Мы доказали им, что сделанное ими заявление не отражает реальности и было заранее подготовлено", - сказал эксперт.

Он добавил, что наблюдательная миссия БДИПЧ приехала в Азербайджан не наблюдать за выборами, а по политическому заказу и с целью очернить страну.

"Эту их цель раскрыли азербайджанские журналисты. Стало известно, что они приехали в страну по заказу каких-то антиазербайджанских сил, чтобы осуществить свои грязные намерения. Им это не удалось", - сказал Гулиев.

Напомним, что в среду в Азербайджане состоялись президентские выборы. В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

По итогам обработки 99,9 процента бюллетеней, действующий глава государства, председатель партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев набрал на президентских выборах 86,03 процента голосов избирателей.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В Азербайджане 5 332 817 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента - женщины, 49,22 процента - мужчины. Всего в Азербайджане проголосовали 3 962 123 избирателей.