Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Турции Бинали Йылдырым провели телефонный разговор

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в четверг позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба главы Азербайджанского государства.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Бинали Йылдырым поздравил Ильхама Алиева с убедительной победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в деятельности на посту Президента во имя благополучия азербайджанского народа.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за оказанное внимание и поздравление.

Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Бинали Йылдырым выразили уверенность, что дружественные и братские отношения между двумя странами будут успешно развиваться и в дальнейшем.