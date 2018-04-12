Афлатун Амашов: Азербайджанские медиа профессионально освещали президентские выборы

В Азербайджане в связи с президентскими выборами 11 апреля средствами массовой информации - телеканалами, информационными агентствами, газетами, новостными порталами - был распространен 1051 материал, говорится в отчете Совета печати.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

На мероприятии в четверг по представлению отчета председатель Совета печати, депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Афлатун Амашов сказал, что было распространено достаточное количество материалов по президентским выборам.

Амашов отметил, что Советом прессы также был проведен мониторинг материалов, носивших характер пропаганды.

По его словам, на шести телеканалах с 18:00 до 01:00 проводилась предвыборная агитационная кампания. В "день тишины" средства массовой информации не нарушали закон.

"Средствами массовой информации, включая четыре газеты, семь агентств и новостных порталов, в связи с зарегистрированными на пост президент кандидатами было распространено 11 материалов негативного характера. На телевидении в основном появлялись положительные и нейтральные материалы по президентским выборам", - добавил Амашов.

По его словам, азербайджанские медиа достойно выполнили возложенные на них обязанности, и выборы по сравнению с предыдущими освещались более профессионально.

Напомним, что в среду в Азербайджане прошли президентские выборы. В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

По итогам обработки 99,9 процента бюллетеней, действующий глава государства, председатель партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев набрал на президентских выборах 86,03 процента голосов избирателей.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В Азербайджане 5 332 817 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента - женщины, 49,22 процента - мужчины. Всего в стране проголосовали 3 962 123 избирателей.