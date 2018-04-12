Генсек Всемирной туристской организации поздравил Президента Ильхама Алиева

Генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили в четверг поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

"Хочу выразить благодарность вашему превосходительству за то, что мне представилась честь встретиться с вами в рамках Азербайджанской международной выставки "Туризм и путешествия", которая состоялась 5-7 апреля в Баку. Я был рад узнать, что у вашей страны в области туризма имеются широкие возможности для обеспечения экономического прогресса и устойчивого развития Азербайджана. От всей души благодарю вас за продолжительные усилия и поддержку развития этой сферы. Пользуясь случаем, поздравляю вас с переизбранием на пост Президента Азербайджана. Желаю вам крепкого здоровья и счастья, вашей стране и вашему народу - мира и прогресса. Уверен, что на новом этапе вашего президентства еще больше укрепятся тесные дружественные связи между Азербайджаном и Всемирной туристской организацией. Надеюсь на вашу постоянную поддержку развития сотрудничества между Азербайджаном и Всемирной туристской организацией", - говорится в поздравлении.