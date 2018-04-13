Президент Ильхам Алиев: На выборах азербайджанский народ проголосовал и за проделанную работу, и в то же время за счастливое будущее

В парке перед Центром Гейдара Алиева в Баку была организована грандиозная концертная программа, посвященная уверенной победе Ильхама Алиева на президентских выборах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи.

Выступая на мероприятии, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Дорогие друзья, сердечно приветствую всех вас. Выражаю вам и всему азербайджанскому народу признательность за вновь оказанную мне большую поддержку.

Я всегда ощущал поддержку азербайджанского народа, полагался на нее. Поддержка азербайджанского народа играет основную роль в моей деятельности. Я всегда старался преданно, достойно служить народу.

Вчера азербайджанский народ сделал свой выбор. Азербайджанский народ вчера еще раз проголосовал за нашу политику. Он еще раз отдал свои голоса за стабильность, развитие, прогресс, независимую политику. Азербайджан, проводящий в подлинном смысле слова независимую политику, достиг сегодня самых высоких вершин. Наш международный авторитет растет с каждым днем. Азербайджан - страна, достойная огромного уважения в мировом масштабе. Наше внутреннее положение стабильно. Азербайджанский народ живет в условиях мира и спокойствия. Обеспечиваются все свободы.

Проведенные вчера президентские выборы еще раз показывают, что в Азербайджане обеспечиваются все свободы. Азербайджан успешно идет по пути демократии. Выборы, проведенные открыто, прозрачно, справедливо, отразили волю азербайджанского народа. Оказанная мне на выборах поддержка еще больше воодушевляет меня, придает мне еще больше сил. Наш народ проголосовал на выборах как за проделанную работу, реальные результаты, так и за наше будущее, счастливое будущее. Уверен, что наша страна будет успешно развиваться и впредь. Азербайджанский народ и дальше будет жить в условиях стабильности и безопасности.

Сегодня Азербайджан признается как остров стабильности в мировом масштабе. Азербайджан известен как образцовая страна в мировом масштабе. За последние 15 лет не было страны, которая показала бы такие результаты с точки зрения экономического развития, как Азербайджан.

Азербайджанский народ сделал свой выбор. Все мы должны стараться и дальше укреплять нашу страну. Сегодня Азербайджан является сильным государством. Мы должны построить еще более сильное государство. Наш путь - путь независимости. Ни одна сторонняя сила не может заставить нас свернуть с этого пути. Этот путь - сознательный выбор азербайджанского народа. Мы - независимая страна. Мы - великий народ. Только великий народ может добиться таких результатов. Азербайджан может добиться таких успехов только в условиях независимости. Наша судьба в наших руках. Обращаясь к азербайджанской молодежи, - вижу, что здесь собралась, в основном, молодежь, - хочу сказать, что будущее нашей страны в ваших руках. Мы гордимся нашей молодежью. Подрастающее сегодня молодое поколение в будущем будет управлять Азербайджаном, поведет его в счастливое будущее по пути независимости.

Мы - независимая, сильная страна. Мы идем по избранному нами пути. Уверен, что этот путь приведет Азербайджан в более счастливое будущее. Слава азербайджанскому народу! Да здравствует Азербайджан!