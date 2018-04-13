Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии открытия персональной выставки известного фотографа Резы Дегати - ФОТО

12 апреля в Центре Гейдара Алиева открылась персональная выставка известного фотографа Резы Дегати.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии открытия представленной в парке Центра Гейдара Алиева персональной выставки под названием "Человечество. Приглашение в визуальное путешествие" приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Выступивший на церемонии Реза Дегати сказал, что очень рад тому, что выставка открылась в одном из самых крупных культурных пространств мира - Центре Гейдара Алиева. "Сегодняшний день станет запоминающимся днем в моей жизни", - сказал фотограф, отметив, что начал фотографировать 40 лет назад и объездил весь мир. По его словам, за эти 40 лет он увидел в мире не только войны, трудности, но и прекрасное.

Фотограф отметил, что если человек не будет видеть красоту мира, природы, то он не поймет почему должен помогать человечеству. Он подчеркнул, что все существа в мире - люди, другие живые существа, растения связаны друг с другом и составляют единство. "Наша главная цель, - помогая друг другу, защищать планету", - сказал Реза Дегати.

Отметив, что уже 30 лет приезжает в Азербайджан и видел, как за эти годы развивается наша страна, фотограф особо отметил атмосферу толерантности в Азербайджане, сказал, что представители всех религий, наций живут здесь спокойно. "Это моя мировая выставка. Через месяц в Центре Гейдара Алиева будут демонстрироваться мои работы об Азербайджане", - сказал Реза Дегати, выразив признательность за поддержку Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой и вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой.

Затем состоялось знакомство с выставкой. На выставке демонстрируется до 60 фотографий автора. Здесь экспонируются фотографии, сделанные Резой Дегати в различные годы в Азербайджане, Франции, Египте, Турции, Китае, Афганистане и других странах. Они отражают истории людей различной культуры, судьбы, их чувства.

Работы, экспонируемые в парке Центра Гейдара Алиева, приглашают также посетителей в визуальное и художественное путешествие по миру.

Автор выставки Реза Дегати начинал свою карьеру с исследований и архитектуры, затем, следуя зову сердца, начал заниматься фотографией, добился успехов в этой области, стал обладателем международных премий. За последние 40 лет Реза Дегати совершил путешествие в более чем 100 стран. Его работы используются в качестве иллюстраций в книгах, демонстрируются на выставках, в документальных фильмах, подготовленных для канала National Georaphic, публикуются в международной печати. В Париже были организованы выставки Резы Дегати "Размышления эмигранта", "Пересечение судеб", в Вашингтоне - "Один мир, одно племя", в Нормандии - "Война+Мир", в Дохе - "Надежда". В целом, фотограф был участником 250 выставок по всему миру.

Работы Резы Дегати, впервые посетившего Азербайджан в 1987 году, представлены в ряде проектов, реализуемых по инициативе Фонда Гейдара Алиева. В 2013 году в Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО была открыта выставка работ Резы Дегати под названием "Азербайджан. Пространство толерантности", организованная Фондом Гейдара Алиева. Затем эта выставка демонстрировалась в Москве, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, Европейском парламенте в Брюсселе. А в 2014 году в Париже прошла выставка Резы Дегати "Азербайджан - привлекательность огня".

При поддержке Фонда Гейдара Алиева были также изданы книги "Привлекательность огня" и "Резня невинных", состоящие из фоторабот Резы Дегати. Являющийся исследователем общества National Geographic Реза Дегати удостоен ряда премий, в том числе почетного звания "Doctor Honoris Causa" Парижского Американского университета, является кавалером французского Национального ордена Заслуг.

Выставка будет открыта до 1 октября.