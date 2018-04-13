Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ и дальше будет жить в условиях стабильности и безопасности

Азербайджанский народ и дальше будет жить в условиях стабильности и безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, выступая в четверг в Баку в парке перед Центром Гейдара Алиева, где была организована грандиозная концертная программа по случаю его убедительной победы на проведенных 11 апреля в Азербайджане президентских выборах.

Глава государства подчеркнул, что сегодня Азербайджан признается как остров стабильности в мировом масштабе.

"За последние 15 лет не было страны, которая показала бы такие результаты с точки зрения экономического развития, как Азербайджан. Азербайджанский народ сделал свой выбор. Все мы должны стараться и дальше укреплять нашу страну. Сегодня Азербайджан является сильным государством. Мы должны построить еще более сильное государство. Наш путь - путь независимости. Ни одна сторонняя сила не может заставить нас свернуть с этого пути. Этот путь - сознательный выбор азербайджанского народа. Мы - независимая страна. Мы - великий народ. Только великий народ может добиться таких результатов. Азербайджан может добиться таких успехов только в условиях независимости. Наша судьба в наших руках. Обращаясь к азербайджанской молодежи, - вижу, что здесь собралась, в основном, молодежь, - хочу сказать, что будущее нашей страны в ваших руках. Мы гордимся нашей молодежью. Подрастающее сегодня молодое поколение в будущем будет управлять Азербайджаном, поведет его в счастливое будущее по пути независимости",-сказал Президент Ильхам Алиев.

Как отметил глава государства, Азербайджан - независимая, сильная страна, идущая по избранному им пути, выразив уверенность, что этот путь приведет Азербайджан в более счастливое будущее.