Над армянской экономикой нависла серьезная угроза

Как известно, единственными приносящими какие-то доходы статьями армянского экспорта являются медь и алюминиевая фольга. Продажа этой продукции и формирует львиную долю бюджета страны.

Цены на медь нестабильны, что очень нервирует армянскую экономику. С начала года она подешевела на пять процентов, и, по мнению экспертов, падение будет продолжаться.

А теперь над бюджетом Армении нависла новая угроза.

Как пишет "Айкакан жаманак", власти США расширили санкции в отношении России, и на этот раз они могут возыметь конкретные и крайне ощутимые последствия для Армении. Дело в том, что эти расширенные санкции будут распространяться и на российского олигарха Олега Дерипаску. Последний - владелец компании "Русал". "Русал" же, в свою очередь, является учредителем и владельцем действующей в Армении компании "Русал Арменал". Уже два дня, как "Русал" оказался в фокусе международных экономических новостей. На Лондонской и Нью-Йоркской биржах прекращены сделки по продаже продукции "Русала" - алюминия. Иначе говоря, будучи одной из крупнейших компаний в мире, действующих на рынке алюминия, "Русал" не может реализовать свою продукцию. Это вызвало панику на рынке. Цена на акции "Русала" упала вдвое, и Дерипаска заявил о возможной близости банкротства "Русала".

По мнению аналитиков издания, как все это отразится на компании "Русал Арменал", трудно сказать. Пресс-секретарь компании Александр Мелкумян в ответ на соответствующий вопрос "АЖ" сказал, что они продолжают работать в обычном режиме, и зарплаты выплачиваются в полном объеме. Других подробностей он не сообщил, что естественно.

Дело в том, что "Русал Арменал" - только экспортер, и на пути достижения его продукции конечному потребителю есть и другие компании, специализированные на продаже. Если новые санкции США распространятся и на продукцию "Русал Арменала", об этом станет известно только через какое-то время. С одной стороны, "Русал Арменал" - армянская компания-резидент, и ее продукция маркируется знаком "Made in Armenia". Однако с другой стороны, это предприятие принадлежит Дерипаске, попавшему под санкции.

Очень велика вероятность, что санкции распространятся и на "Русал Арменал", и в таком случае положение компании резко ухудшится. Дело в том, что продукция "Русал Арменала" (в основном - алюминиевая фольга) - очень высокого качества и конкурентна на международном рынке. Все данные за прошлый год отсутствуют, но статистика по первому полугодию это ясно показывает. В указанный период из Армении было вывезено около 16 тысяч тонн фольги, которая почти полностью экспортировалась в Евросоюз, США и Канаду. В другие страны было вывезено всего несколько десятков тонн. А это означает, что, оказавшись в поле действия санкций, одна из самых успешных компаний, действующих в Армении, потеряет весь свой рынок. Потребуется довольно много времени, чтобы найти новые рынки, если, конечно, их удастся найти.

Словом, в ближайшее время армянскую экономику ждут трудные времена, поскольку она находится в слишком большой зависимости от России, констатирует армянское издание.

Отметим, что алюминиевая фольга производится в Армении уже несколько десятилетий и в свое время главенствовала на советском рынке этой продукции.

Султан Керим