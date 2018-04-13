Президент союза армян России попал в новую позорную историю

Для президента союза армян России Ара Абрамяна этот год плохо начался. Одна за другой раскрываются его финансовые махинации и теневые слои предпринимательской деятельности. Так уж получилось, что скрывающийся за спиной национальной структуры Абрамян поставил под угрозу и дискредитировал также российскую армянскую общину, формируя умонастроение, что если руководитель союза армян России нечестен, что же можно ожидать от его рядовых членов.

После крупной скандальной истории с компанией "2N Company" теперь уже Абрамян попал в новую позорную историю. На этот раз информация поступает из-за океана, из Соединенных Штатов. Стало известно, что присяжные заседатели Лос-анджелесского суда квалифицировали недобросовестными действия Абрамяна в отношении его партнеров. То есть, этот аферист остается верен своей сущности даже в самых далеких уголках планеты. Но ведь он так хотел хотя бы в США выйти победителем из неприятного положения.

Согласно имеющейся информации, чтобы выиграть суд, Ара Абрамяна уже заплатил полтора миллиона долларов. Но, как видим, опробованный метод здесь не сработал. Даже не помог распространяемый им на каждом шагу ярлык "друг Владимира Путина". Более того, для американцев это возымело обратный эффект. Теперь уже основания для настороженности есть не только у его российских и армянских партнеров, но и у находящихся по ту сторону океана бизнесменов. Никто не хочет быть обманутым и пострадавшим и для защиты собственных интересов таскаться по судам.

Интересно, осмелятся ли армянские "интеллектуалы", созывающие собрания и озвучивающие призывы защищать честь и бизнес-репутацию Ара Абрамяна, бунтовать против американской судебной системы?

Садиг Ахмедов