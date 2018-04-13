Минобороны Азербайджана опровергло армянскую дезинформацию - ПОДРОБНОСТИ

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию об обстреле гражданского грузовика в приграничном армянском селе.

"Информация о том, что ВС Азербайджана обстреляли гражданский грузовик в приграничном армянском селе Баганис не соответствует действительности", - сообщил Trend в пятницу глава пресс-службы минобороны Вагиф Дяргахлы, передает Day.Az.

Ранее на своей странице в Facebook пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что подразделения ВС Азербайджана якобы открыли огонь по гражданскому грузовику возле приграничного села Баганис Тавушской области Армении.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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