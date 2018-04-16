"Историческая призма": 1905 год. Зверства армян в Нахчыване

В мае 1905 г. Нахчыванский уезд Иреванской губернии стал очередной ареной кровавой резни, устроенной армянскими националистами против тюрко-мусульманского населения. В телеграмме от 5 мая 1905 г. городской староста Джафаргулу Нахчыванский сообщал наместнику И.И.Воронцову-Дашкову, что убийство в Тифлисе жителя Нахчывана Мирзы Гусейнали Адыгёзал оглу, убийство и ранение нескольких мусульман в Иреване, убийство мальчика-азербайджанца в Акулисах вызвало возмущение нахчыванцев, которые из-за происходящего не решаются выезжать по торговым и другим делам.

Городской староста предупреждал о возможном в связи с этим застое в торговле. В шифрованной телеграмме начальника Иреванского губернского жандармского губернского управления шефу жандармов указывалось, что повод для убийств, поджогов и грабежей дан со стороны армян, убивших 6 мая азербайджанца. Эту версию подтвердило позднее и следствие, которое вел следователь по особо важным делам И. Д. Седава. Убитым оказался Фатулла Гаджи Байрам оглу, лишённый жизни во время совершения намаза. Убийство было совершено недалеко от селения Алиабад. По словам начальника Иреванского Главного Жандармского Управления, армяне совершаемыми убийствами рассчитывали вызвать озлобление азербайджанцев.

На следующий день в отместку за это убийство был убит армянин. Далее все уже шло по отработанному сценарию: 10 мая вновь армяне убили азербайджанца, последние ответили тем же. В городе закрылись торговые лавки, начались столкновения. В связи с беспорядками в Нахчыван были командированы иреванский вице-губернатор В.П. Тарановский, начальник Иреванской епархии архимандрит Карапет с двумя почетными лицами от армян и азербайджанцев.

На совещании, которое состоялось 11 мая под председательством вице-губернатора, было решено устроить примирительную процессию и объехать селения. Во время совещания послышались выстрелы, вице-губернатор вместе с остальными участниками отправились к армянской церкви, откуда раздавались выстрелы, и встретили там жандармов с двумя задержанными армянами. У армян при обыске были обнаружены револьверы, кинжалы, бомбы и гильзы.

На следующий день, 12 мая, около 9 часов утра с Кузнечного ряда вновь послышались выстрелы, а вслед за тем на базаре началась паника, поднялась стрельба и через несколько часов все армянские лавки и магазины оказались ограбленными. Причиной этого стала стрельба, открытая по мусульманам братьями Манасеровыми, в ответ на которую азербайджанцы стали стрелять в армян.

На следствии, пытаясь отвести от себя обвинения в начале кровопролития, армяне доказывали, что резню начали азербайджанцы. По их утверждениям, первый выстрел и первое убийство армянина было совершено около кузницы Мешади Али Керим оглу, а затем по его команде и под его предводительством толпа мусульман двинулась на армян. Однако следователь по особо важным делам Иреванского окружного суда И.Д. Седава установил, что убийство все же совершили первыми армяне в лице братьев Манасеровых, а факт стрельбы у кузницы Мешади Али опроверг его сосед, армянин А.Акопов. Манасеровы, а также несколько азербайджанцев, участвовавших в беспорядках, были арестованы.

За этот день было убито 27 армян и 7 азербайджанцев, ранено, соответственно, 7 и 4 человека.

Вице-губернатор телеграфировал из Нахчывана иреванскому губернатору, что население вышло из повиновения, срочно требуются войска. В ответ последовало распоряжение о направлении из Иревана в Нахчыван стрелкового батальона и сотни казаков. По получении известия о событиях в Нахчыване помощник наместника Н.А. Султан-Крым-Гирей обратился с телеграммой к городскому старосте Дж. Нахчыванскому с просьбой воздействовать на мусульманское население с целью прекращения насильственных действий и кровопролития. На следующий день был получен ответ от хана, что им будут употреблены все усилия к успокоению населения, но что вряд ли окажется возможным достигнуть умиротворения до прибытия из Иревана батальона.

Особую жестокость армяне проявили в селении Итгыран, убив около 50 мужчин, женщин и детей. Командированный в Нахчыванский уезд генерал М.Алиханов, назвав резню в Итгыране "зверской расправой в маленькой татарской деревне", писал, что армяне засовывали грудного ребенка с размозженным черепом в распоротый живот матери, уводили с собой несколько женщин из села. Подобные зверства не могли оставаться без ответа, и азербайджанцы мстили армянам, нападая на их села и убивая мирных жителей.

В целях наведения порядка и прекращения межнациональных столкновений наместник распорядился командировать "для восстановления спокойствия в Нахчыванском и Шарур-Даралаязском уездах" начальника Рионского отряда генерал-майора Максуда Алиханова, в распоряжение которого поступали войска, как находившиеся там, так и вновь посылаемые. До своего назначения М. Алиханов был командирован в феврале 1905 г. в Озургетский, Кутаисский и Сигнахский уезды Кутаисской губернии и Кинтринский участок Батумской области на правах губернатора.

М.Алиханов выехал в Нахчыван 16 мая. Прибыв в Нахчыван, генерал М. Алиханов обратился с воззванием к населению, где указал, что наместник поручил ему водворить порядок, и поэтому призвал жителей к миру, возврату захваченного имущества, оказанию содействия властям в обнаружении преступников. В то же время генерал обещал быть беспощадным ко всем фактам своеволия. С приездом генерала М. Алиханова в Нахчыван ситуация в городе и уезде стала постепенно приходить в нормальное русло. Жесткие меры, применяемые им в отношении обеих сторон, не только демонстрировали одинаковое отношение администратора и к армянам, и к азербайджанцам, но и создавали в обществе уверенность, что любая попытка к беспорядкам будет твердо пресекаться, независимо от того, какая из наций предпримет к этому почин.

Однако ближайшее знакомство с делами убедило М. Алиханова, что виновниками столкновений являются армяне, которые усиленно приобретали новейшее оружие, тайно перевозимое из Ирана и Турции, и не было деревни в уезде, которая не располагала бы несколькими бомбами, десятками ружей и массой патронов. "Нет армянина, не имеющего револьвера, нет сакли, в которой нельзя было бы найти десяток-другой прокламаций и подпольных изданий", - признавал М. Алиханов. Когда же по приказу генерала начались обыски и конфискации оружия, армяне обвинили его в том, что он якобы обезоруживает только их.

Вскоре обнаружилось также, что методом угроз и насилия дашнаки добились лояльности многих должностных лиц в Иреванской губернии. По этому поводу М. Алиханов писал: "Терроризировали они (армяне) всех несочувствующих им, и не безуспешно. Так, почти все служащие в уездах получили угрожающие письма, что будут убиты, если позволят себе пикнуть не в пользу армян, и этим путем склонили на свою сторону некоторых, и между ними - уездного начальника Энкеля".

Особо подчеркивал генерал отрицательную роль архимандрита Карапета, который часто и прилюдно угрожал азербайджанцам тем, что "недалеко то время, когда они (азербайджанцы) будут истреблены до едина".

Деятельность генерала М. Алиханова по борьбе с экстремизмом вызвала озлобленную реакцию у армян, усмотревших в назначении мусульманина в регион армяно-азербайджанского конфликта признак того, что это развязывает руки азербайджанцам, получающим якобы свободу действий против армян. Еще одним "грехом" генерала они видели то, что он был женат на дочери городского старосты Дж. Нахчыванского, более того, во время пребывания в уезде он оставался в доме своего тестя. Этот факт тоже особо муссировался в прессе и в жалобах армян на имя наместника.

Сам М. Алиханов так объяснял то, почему он остановился в доме ханов Нахчыванских. Упомянув о верности, с которой служили русскому престолу предки Джафаргулу хана, он писал: "Татарского в них ровно ничего нет и никакими химерами они не заражены, спрашивается, почему бы мне не останавливаться у этих родственников?" М. Алиханов признался, что если бы даже его тесть и другие родственники из рода ханов Нахчыванских были преступниками, он все равно остановился с чистой совестью у них и "это обстоятельство нисколько не повлияло бы на твердость моих (М. Алиханова) личных убеждений... Дай Бог, чтобы у Русского Царя было побольше таких подданных, как Нахичеванские ханы!".

Своими действиями по разоружению бандитских отрядов, конфискации оружия, наказанию виновных в межнациональных столкновениях генерал не мог, конечно, устраивать наиболее радикальную часть армян, тесно связанных с партией "Дашнакцутюн", рассчитывавших продолжать свой террор против азербайджанского населения.

Бесконечные жалобы на генерала воздействовали на назначенного в начале июня 1905 г. иреванского генерал-губернатора принца Л.К. Людовика-Наполеона. Их отношения не сложились сразу, т.к. Л.К.Людовик-Наполеон находился под довольно сильным влиянием армянской пропаганды и придерживался позиции, по которой резню затеяли мусульмане. Свое лояльное отношение к армянам принц Л.К. Людовик-Наполеон продемонстрировал в ходе поездки в Нахчыван. В частности, он посетил армянскую церковь, слушал архимандрита, посетил разоренное село Джахри, но, проходя мимо, демонстративно не зашел в мечеть, где его ожидало мусульманское духовенство, не выслушал казия и не посетил село Итгыран.

По просьбе армян генерал-губернатор приказал снабдить их деревни новыми военными командами. 10 июля 1905 г. Л.К. Людовик-Наполеон написал письмо И.И. Воронцову-Дашкову, в котором изложил причины недовольства армян М. Алихановым и заявил, что считает при таком положении дел едва ли возможным внесение М. Алихановым успокоения в Нахчыванском крае. Фактически, перечеркнув заслуги генерала по успокоению враждующих сторон, генерал-губернатор заявил, что им "ничего существенного" для восстановления порядка не сделано. Л.К. Людовик-Наполеон высказался за желательность отзыва М. Алиханова под каким-либо предлогом и предоставление права самому генерал-губернатору назначить на его место кого-то другого.

14 июля 1905 г. М. Алиханов-Аварский выехал из Нахчывана. Все мусульманское население, гарнизон города торжественно провожали его. Генерал призвал интеллигенцию воздействовать на население, чтобы восстановился порядок. 28 августа представители армянского и азербайджанского населения Нахчывана приняли присягу в церкви и мечети, поклявшись уничтожить причины, породившие межнациональную вражду. Обе стороны избрали представителей для окончательного укрепления мира и спокойствия.

После отъезда из Нахчывана генерал М. Алиханов продолжал достойно исполнять возложенные на него обязанности по умиротворению регионов, где происходили беспорядки и антиправительственные выступления. 26 декабря 1905 г. приказом наместника он стал генерал-губернатором города Тифлиса и Тифлисского уезда, сменив на этом посту Я.Д. Маламу. 8 января 1906 г. М.Алиханов назначается генерал-губернатором Кутаисской губернии, которая была объявлена на военном положении.

На генерала было совершено два покушения. 16 мая 1906 г. в Кутаиси эсеры бросили в него восемь бомб. Он был тяжело ранен, однако остался жив. Второе покушение было совершено дашнаками, отомстившими М. Алиханову за Нахчыван. 3 июля 1907 г. в Александрополе в экипаж М. Алиханова были брошены две бомбы, в результате чего он погиб.

Так армянские экстремисты осуществили расправу с очередным российским чиновником, который решил перейти им дорогу и пресечь их преступные деяния против мирного тюрко-мусульманского населения.

Ильгар Нифталиев,

доктор философии по истории, ведущий научный сотрудник Института Истории им.А.А.Бакиханова НАН Азербайджана