Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с юными изобретателями - ФОТО

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в пятницу встретилась с юными азербайджанскими изобретателями - учредителями всемирно известного стартапа Рейнерджи (Rainergy) Рейхан Джамаловой и Захрой Гасымзаде.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

На встрече 15-летние изобретатели предоставили широкую информацию о своих проектах и дальнейших планах. Было отмечено, что Рейнерджи - устройство, вырабатывающее энергию из дождевой воды. Изобретенное ими устройство в будущем может открыть широкие возможности в развитии альтернативных источников энергии.

Напомним, что устройство Рейнерджи, совместно изобретенное девятиклассницами лицея "Истек" Рейхан и Захрой, вызвало большой интерес на Глобальном саммите предпринимательства-2017, особо отмечено советником президента США Иванкой Трамп.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева отметила, что наличие таких юных талантов в Азербайджане очень вдохновляет ее и радует. Подчеркнув, что гордится формированием такого молодого поколения в стране, она отметила, что государство окажет необходимую поддержку их проекту, всегда будет уделять внимание юным талантам и стартапам.