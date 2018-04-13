"МИР 24": Победа Ильхама Алиева - праздник для азербайджанского народа

Российский телеканал "МИР 24" посвятил репортаж убедительной победе Ильхама Алиева на президентских выборах в Азербайджане.

Действующий Президент Азербайджана, председатель партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев 11 апреля одержал убедительную победу на президентских выборах, набрав по итогам обработки 99,9 процента бюллетеней, 86,03 процента голосов избирателей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в репортаже телеканала отмечается, что за выборами в Азербайджане наблюдали свыше 800 международных наблюдателей, в том числе 200 от СНГ.

Глава Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев в интервью телеканалу "МИР 24" подчеркнул, что наблюдатели не обнаружили никаких нарушений в ходе выборов: "Мы наблюдали внимательно за ходом подготовки и самими выборами, как в Баку, так и во всех регионах. Я лично посетил больше 10 участков, накануне проехался по участкам. Наши впечатления: выборы были хорошо подготовлены и очень организованно проведены".

Отметим, что ПАСЕ, в частности, отметила хороший уровень подготовки Центральной избирательной комиссии к президентским выборам.

"Местный ЦИК такой оценкой доволен. Ни одного нарушения. Всю ночь члены комиссий считали бюллетени. Ильхам Алиев не оставил шансов конкурентам - 86 процентов голосов за него", - говорится в репортаже.

Репортаж затем переключается на улицы Баку, куда граждане страны стекаются, чтобы отпраздновать победу Ильхама Алиева на президентских выборах: "То, как народ радовался победе Ильхама Алиева, было слышно во всем Баку. День голосования перерос в праздник стабильности. Это название придумали на Приморском бульваре. Там каждый год прогуливаются два миллиона туристов, что втрое больше, чем было 15 лет тому назад".

Как отмечается в репортаже, Президент России Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву, чтобы поздравить с убедительной победой на президентских выборах.

"Убедительная победа, по словам российского лидера, означает лишь одно: население поддерживает политику своего лидера", - подчеркивается в репортаже.