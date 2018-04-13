Российская газета: Азербайджанский избиратель не видит альтернативы Президенту Ильхаму Алиеву

Азербайджанский избиратель не видит альтернативы Президенту Ильхаму Алиеву и считает удовлетворительной его деятельность за прошедший период президентства и хочет, чтобы в последующем периоде страна находилась именно под его руководством.

Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте российской общественно-политической газеты "Труд", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

С уверенностью можно сказать, что граждане Азербайджана подтвердили полномочия Ильхама Алиева и переизбрали его на новый срок, подчеркивается в статье.

"Сенсация вряд ли могла состояться. Из восьми зарегистрированных кандидатов на высший пост республики Ильхам Алиев был и остается вне конкуренции. Еще за месяц до голосования результаты соцопроса, проведенного "Центром независимых исследований ELS", показали, что свыше 84 процентов респондентов готовы отдать свой голос за действующего главу государства", - говорится в статье.

Как отмечается, среди перечисленных успехов в развитии государства после президентских выборов 2013 года участники опроса особо отмечают безопасные условия жизни (81 процент), стабильную политическую ситуацию (79 процентов), усилия по решению нагорно-карабахского конфликта (44 процента). Причем, положительные сдвиги в этом вопросе граждане Азербайджана связывают именно с Президентом Ильхамом Алиевым (88 процентов), а не с деятельностью представителей Минской группы ОБСЕ, в которую верят лишь семь процентов опрошенных.

"Произошедшая два года назад короткая война, в результате которой была освобождена часть территории Азербайджана и возвращен контроль над стратегическими высотами на линии соприкосновения с армянскими вооруженными силами, ещё более на высокий уровень подняла рейтинг Ильхама Алиева", - подчеркивается в статье.

Согласно результатам опроса, более 91 процента опрошенных поддержали внутреннюю политику, проводимую президентом. В статье отмечается, что жители республики не забыли и успешно проведенные Первые Европейские игры, а затем Игры Исламской солидарности, благодаря которым мир узнал об Азербайджане, его народе и богатой культуре.