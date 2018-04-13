Президенты Афганистана и Азербайджана провели телефонный разговор

13 апреля Президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Mохаммад Ашраф Гани поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в президентской деятельности во имя развития нашей страны.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность Мохаммаду Ашрафу Гани за проявленное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора главы государств выразили уверенность в дальнейшем развитии связей между нашими странами.