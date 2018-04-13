Президенты Афганистана и Азербайджана провели телефонный разговор

13 апреля 2018 17:56

13 апреля Президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Mохаммад Ашраф Гани поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в президентской деятельности во имя развития нашей страны.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность Мохаммаду Ашрафу Гани за проявленное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора главы государств выразили уверенность в дальнейшем развитии связей между нашими странами.

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