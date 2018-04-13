Президенты Афганистана и Азербайджана провели телефонный разговор
13 апреля 2018 17:56 474
13 апреля Президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Mохаммад Ашраф Гани поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в президентской деятельности во имя развития нашей страны.
Президент Ильхам Алиев выразил признательность Мохаммаду Ашрафу Гани за проявленное внимание и поздравление.
В ходе телефонного разговора главы государств выразили уверенность в дальнейшем развитии связей между нашими странами.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!