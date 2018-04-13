The Economist: Граждане Азербайджана благодарны Президенту Ильхаму Алиеву за повышение уровня жизни и политическую стабильность

Всемирно известное издание The Economist посвятило статью убедительной победе Ильхама Алиева на президентских выборах в Азербайджане. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Действующий Президент Азербайджана, председатель партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев 11 апреля одержал убедительную победу на президентских выборах, набрав по итогам обработки 99,9 процента бюллетеней 86,03 процента голосов избирателей.

В статье подчеркивается, что граждане Азербайджана благодарны Президенту Ильхаму Алиеву за повышение уровня жизни и политическую стабильность в этой нестабильной части мира. Издание также указывает, что гражданам страны нравится жесткая позиция Президента Ильхама Алиева в отношении Армении, оккупировавшей принадлежащий Азербайджану Нагорный Карабах.

The Economist также затронул ряд экономических достижений Президента Ильхама Алиева. Так, отмечается, что в 2000-х годах экономика Азербайджана росла в среднем на 13 процентов в год, что сделало экономику страны самой быстрорастущей в мире, а уровень бедности в стране сократился с 50 процентов в 2000 году до пяти процентов.

Тем не менее, издание пишет, что устойчивую модель экономики нельзя построить только на углеводородах, поэтому Президент Ильхам Алиев хочет превратить Азербайджан в транзитный хаб на новом Шелковом пути.

"Открытие новой железной дороги в октябре прошлого года, связывающей Баку и турецкий Карс с Балканами означает, что кратчайший путь между Китаем и Европой теперь проходит через Азербайджан", - отмечается в статье.

В данном контексте The Economist указывает на то, что только в 2016 году товарооборот между Китаем и ЕС достиг 560 миллиардов долларов, а 90 процентов всех торговых операций проходит по морю, что вдвое удлиняет путь.

The Economist также рассказывает и о другом международном транспортным проекте, в реализации которого Азербайджан участвует: "Транспортный коридор "Север-Юг" вскоре свяжет Мумбаи [Индия] и Москву [Россия] железной дорогой, проходящей через Азербайджан".