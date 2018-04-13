Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева почтила память азербайджанского бойца, погибшего 76 лет назад - ФОТО

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с родственником азербайджанского бойца Ибрагима Велигулиева, погибшего в Великой Отечественной войне.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Во время встречи Лейла Алиева передала вещи соотечественника, пропавшего без вести вблизи Ленинграда (Санкт-Петербург) осенью 1942 года, близкому родственнику - племяннику Абаю Аббасову.

Отметим, что останки Ибрагима Аббас оглу Велигулиева были обнаружены российской поисковой группой "Доброволец Политех" около Невы.

Останки отважного соотечественника, уроженца села Дагколаны Шамахинского района были захоронены на мемориале "Невский пятачок", находящемся недалеко от Санкт-Петербурга.

Найденные при нем медаль и документы были переданы в генеральное консульство Азербайджана в Санкт-Петербурге.

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой найденные предметы были привезены в страну для передачи в Азербайджане родственнику погибшего.

В ходе беседы Лейла Алиева сказала, что память об азербайджанцах, павших во время Великой Отечественной войны, будет вечно жить в наших сердцах. Она подчеркнула, что азербайджанский народ, 300 тысяч сыновей которого погибли в этой войне, внес большой вклад в победу над фашизмом, сказала, что склоняет голову перед героизмом всех шехидов.