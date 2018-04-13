Эксперты Baku Network обсудили президентские выборы в Азербайджане - ФОТО - ВИДЕО

На англоязычной площадке экспертного совета Baku Network состоялись обсуждения, посвященные президентским выборам в Азербайджане.

В обсуждениях, которые проходили на английском языке, приняли участие руководитель Экспертного совета Baku Network, доктор философских наук Эльхан Алескеров, заместитель генерального директора АМИ Trend Лина Вайткявичене, главный редактор газеты Azernews Севиль Микаилова.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Говоря о позитивном для Азербайджана исходе выборов, ознаменовавшемся победой Ильхама Алиева, Эльхан Алескеров отметил, что главными факторами развития Азербайджана являются правильный внешнеполитический курс и единство азербайджанского народа.

"Я считаю, что новый срок полномочий Президента Ильхама Алиева будет таким же успешным, как и предыдущие. Мы поздравляем Президента с победой", - сказал он.

Севиль Микаилова, в свою очередь, отметила, что народ проголосовал за Ильхама Алиева, чтобы увидеть продолжение позитивных изменений и положительных тенденций, наблюдаемых в Азербайджане на протяжении последних десятилетий.

"Народ проголосовал за будущее. Он хочет продолжения прогресса страны, чтобы будущее поколение тоже жило в безопасности", - сказала Микаилова, отметив, что выборы прошли в очень позитивной атмосфере.

"Как отмечают международные наблюдатели, в ходе выборов никаких нарушений не было выявлено. Азербайджан направил приглашение почти всем международным организациям для наблюдения за выборами. На выборах присутствовали 894 международных наблюдателя. Они были в восторге от условий, созданных здесь для избирателей. Выборы проходили в очень свободной обстановке, на избирателей не было никакого давления. Люди приходили на избирательные участки, чтобы голосовать за свое будущее", - отметила она.

Говоря о достижениях Азербайджана на международной арене, Микаилова отметила, что международный рейтинг Азербайджана очень высокий.

"В Азербайджане было проведено множество масштабных международных мероприятий на высоком уровне. В этом контексте я хотела бы отметить Евровидение. В 2015 году в Азербайджане были проведены первые Европейские игры. Это мероприятие было впервые проведено в мусульманской стране, что очень примечательно. А спустя два года Азербайджан организовал IV Исламские игры солидарности", - сказала Микаилова.

Далее она отметила, что страна является членом и Организации исламского сотрудничества, и Совета Европы.

"Быть представленным в двух таких разных организациях - нелегкая задача", - сказала она.

Микаилова также отметила, что Азербайджан реализует масштабные региональные проекты, которые имеют большое значение не только для страны, но и для региона и Европы.

Лина Вайткявичене сказала, что, голосуя за Ильхама Алиева, азербайджанский народ проголосовал за стабильность и безопасность страны.

"Я считаю, что результаты выборов были предсказуемыми. Поколение, которому сейчас 40-50 лет и больше, помнит трудные первые годы независимости Азербайджана и ценит безопасность и стабильность, которые есть сегодня. Несмотря на то, что Азербайджан находится в конфликте, в стране царят безопасность и стабильность, и люди это ценят. В настоящее время, когда во всех частях мира происходит множество конфликтов, я считаю, что безопасность и стабильность в наши дни очень важные факторы. Исходя из этого, могу сказать, что на этих выборах, голосуя за Ильхама Алиева, народ проголосовал за безопасность и стабильность", - сказала она.

По словам Вайткявичене, другие факторы, которые поспособствовали победе Президента Ильхама Алиева, - это развитие, позитивные изменения и достижения страны.

"В стране очень развитая инфраструктура, качественные дороги, красивые здания, отремонтированы больницы, школы, созданы новые рабочие места. Поток туристов в страну растет стремительно. Проводится очень большая работа для продвижения страны. В Азербайджане проводится множество международных мероприятий. Кроме того, осуществляется политика по диверсификации экономики, и мы уже можем видеть результаты", - сказала Вайткявичене, подчеркнув, что все эти факторы создали основу для переизбрания Ильхама Алиева на этих выборах.

"Желаю, чтобы Азербайджан оставался такой же стабильной и безопасной страной, желаю дальнейшего развития и процветания. Азербайджан находится на правильном пути и должен продолжать этот путь", - сказала она.

Напомним, что 11 апреля в Азербайджане состоялись президентские выборы.

В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

По итогам обработки 99,9 процента бюллетеней, действующий глава государства, председатель партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев набрал на президентских выборах 86,03 процента голосов избирателей.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В течение дня процесс голосования можно было наблюдать на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Так, в одной тысяче избирательных участков по 119 избирательным округам были установлены веб-камеры.

В Азербайджане 5 332 817 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента - женщины, 49,22 процента - мужчины. Всего в Азербайджане проголосовали 3 962 123 избирателя.

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