Юрий Бочаров: Только народ Азербайджана может оценить успехи и достижения Президента Ильхама Алиева - ВИДЕО

Только народ Азербайджана может оценить успехи и достижения Президента Ильхама Алиева.

Об этом на экспертной площадке Baku Network сказал израильский политолог и общественный деятель Юрий Бочаров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Говорить об успехе и авторитете Ильхама Алиева несколько сложно, потому что он безусловный лидер - это единственное слово, которое может его характеризовать и которым мы его характеризуем. Он безусловный и безальтернативный лидер на сегодняшний момент", - сказал Бочаров.

Что бы ни говорили за рубежом, сказал Бочаров, как бы ни хвалили, как бы ни ругали тот или иной политический курс, "последнюю точку" в авторитете президента и любого другого руководителя любого другого уровня ставит всегда народ.

"В течение двух дней находясь в Баку в качестве наблюдателя, мне довелось пообщаться со многими людьми, среди них были и граждане Азербайджана. И на мой вопрос касательно участия в выборах абсолютно все граждане, с кем я беседовал, отвечали: "Мы идем на выборы". Единый порыв участия в голосовании характеризует отношение людей к выборам, к руководству своей страны и Президенту Ильхаму Алиеву", - сказал политолог.

Бочаров отметил, что в первую очередь у жителей Азербайджана нужно спрашивать, в чем успех Ильхама Алиева, так как азербайджанцы могут лучше всех оценить успехи своего Президента.

"Если даже в целом посмотреть на Баку сегодня, то нет слов, чтобы его охарактеризовать. Не хватает эпитетов, чтобы описать, как Баку разросся, расцвел, какие появились здания, объекты, проспекты. Я побывал в Старом городе Баку в качестве туриста и на каждом шагу сталкивался с англоговорящими, русскоговорящими и арабскими туристами, что означает высокий уровень уверенности туристов со всего мира в безопасности, спокойствии, а также возможностях, предоставляемых туристам для хорошего отдыха", - сказал Бочаров.

Он отметил, что возможности, созданные в Азербайджане и для ее жителей, и для туристов, говорят об отношении Президента Ильхама Алиева к стране, и в ответ, естественно, глава государства получает такое же положительное отношение народа, и сегодня Ильхам Алиев естественный безальтернативный лидер Азербайджана.

Говоря о двусторонних отношениях Азербайджана и Израиля, политолог отметил, что из Израиля в Азербайджан в свое время уехала большая община, в Израиле же проживает около 80 тысяч выходцев из Азербайджана, что не может не сказаться положительно на социальном и политическом уровне сотрудничества между странами.

"Я являюсь членом ассоциации Израиль-Азербайджан, объединяющей людей, которым небезразличны отношения между Израилем и Азербайджаном. В нашу организацию входит много общественных деятелей, много политиков. На съезды нашей общественной организации, которых в Израиле десятки, приходят сразу несколько министров, депутатов, что означает, что отношение власти к общественной ассоциации Израиль-Азербайджан находится на высоком уровне. Наши страны многое роднит. Община Азербайджана в Израиле, а также само руководство Израиля всегда идут навстречу Азербайджану", - сказал Бочаров.

Руководитель Экспертного совета Baku Network, доктор философских наук Эльхан Алескеров, в свою очередь, отметил, что внешняя политика Азербайджана плодотворно отражается как на благосостоянии страны, так и на отношениях с Израилем.

В завершение Юрий Бочаров пожелал азербайджанскому народу того же, что, по его словам, он пожелал бы народу Израиля, - мирного неба над головой.

"Я очень хочу, чтобы все военные конфликты, проходящие на наших границах, когда-нибудь закончились", - сказал Бочаров.

http://bakunetwork.com



Присоединяйтесь к нам в Twitter и facebook https://twitter.com/BakuNetwork

https://www.facebook.com/BakuNetwork

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCp5ic7mhc6rZF6w0TQWqtmg