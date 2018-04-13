ЦИК распространила заявление в связи с отчетом БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ относительно президентских выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) распространила заявление в связи с отчетом Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы относительно прошедших 11 апреля в Азербайджане президентских выборов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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