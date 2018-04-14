В Армении расхищаются гранты Евросоюза

В Главном управлении СК по расследованию особо важных дел завершено предварительное следствие в рамках уголовного дела по факту хищения сумм в особо крупных размеров из грантовых средств, предоставленных делегацией ЕС в Армении ряду общественных организаций, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении, расследование завершено по части 14-ти обвиняемых.

В результате масштабных следственных действий, предпринятых в рамках уголовного дела, получены достаточные доказательства того, что в течение 2009-2016 гг. группа лиц по предварительному согласию разработала грантовые программы, приобрела уже зарегистрированные и имеющие историю общественные организации, посредством которых представила программы на конкурс, объявленный делегацией ЕС в Армении. Представленные программы при содействии сотрудника делегации ЕС были утверждены, и были выделены суммы, предусмотренные на их реализацию.

Эти люди составили фальшивые бухгалтерские, финансово-экономические и программные документы, в частности, фальшивые трудовые соглашения и договора о предоставлении услуг, документы о приобретении товаров, командировочные талоны. На основании этих фальшивых документов была похищена сумма в особо крупных размерах, предназначенная для реализации программ.

В результате всестороннего расследования получены достаточные доказательства того, что хищения совершены по 18-ти грантовым программам, профинансированным делегацией ЕС в Армении, размер общей похищенной суммы составляет 907.281.869.7 драмов.

При сопоставлении полученных доказательств обвинение предъявлено 19-ти лицам: группе лиц - за хищение в особо крупных размерах посредством мошенничества и содействие хищению по предварительному согласию, а другой группе лиц - за подготовку фальшивых документов по предварительному договору.