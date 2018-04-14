Президент и генсек Европейского олимпийского комитета поздравили Президента Ильхама Алиева

Президент Европейского олимпийского комитета Янеш Косьянчич и генеральный секретарь Европейского олимпийского комитета Рафаэль Пагноззи поздравили Президента Азербайджана, президента Национального олимпийского комитета Ильхама Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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