Президент и генсек Европейского олимпийского комитета поздравили Президента Ильхама Алиева
14 апреля 2018 11:51 1 056
Президент Европейского олимпийского комитета Янеш Косьянчич и генеральный секретарь Европейского олимпийского комитета Рафаэль Пагноззи поздравили Президента Азербайджана, президента Национального олимпийского комитета Ильхама Алиева.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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