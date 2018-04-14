Цирк на стадионе "Мехсул" завершился очередным провалом радикалов

В субботу на стадионе "Мехсул" прошел санкционированный митинг радикальной оппозиции.

Как и полагается, по устоявшейся традиции, "лидеры" радикалов, не смущаясь ничтожным количеством собравшихся, воодушевленно проговаривали свои заученные мантры, осточертевшие и им самим, и их малочисленной аудитории.

Наверное, редкому "таланту" выступать перед такой аудиторией, внушая всем своим видом, будто в "зале" аншлаг, могли бы позавидовать многие второсортные лицедеи.

Так уж повелось, что в последние годы число участников "акций" радикалов хронически невелико. Впрочем, и в этот раз горе-оппозиционеры попытались "объективно" оправдать свое очередное фиаско... "кознями властей".

Накануне лидер национал-радикалов Али Керимли обвинил власть в "намеренной провокации" против их митинга, дав другим активистам повод покраснобайствовать о якобы преднамеренном срыве акции протеста. Очевидно, что оппозиционные политики не гнушаются ничем, чтобы оправдать свои провальные сходки и привлечь к себе интерес общественности.

Ведь, в действительности, кому могла помешать жалкая имитация акции протеста, которую "лидеры" радикалов проводят несколько раз в году, совершенно непонятно. Во-первых, подобные сборища отнюдь не влияют на умы и настроения масс в стране, не способны расшатать устои общества и власти. А во-вторых, сам факт их беспрепятственного проведения явно опровергает сказки враждебной пропаганды по поводу давления властей на оппозицию.

Ситуация, конечно же, абсурдная - оппозиция вроде бы есть, но в сущности, отсутствует. Идея насилия в отношении такого немощного "противника" могла прийти в голову одним лишь "лидерам" радикальной оппозиции.

Показательно, что по всем признакам, радикальная оппозиция в Азербайджане видит свою миссию в одной лишь критике и протестах. Между тем, общеизвестно, что любая политическая сила, претендующая на соперничество с властью, должна, по крайней мере, предложить электорату нечто дельное, способное привлечь массы, заставить их поверить в свой действительный потенциал. У нас же происходит совершенно другое: до электората они достучаться не могут.

Горстка их сторонников - такие же маргиналы, как и они. Среднестатистический обыватель в Азербайджане едва ли в курсе их существования. И это неспроста. Ведь оппоненты власти, изначально всерьез нацеленные на дестабилизацию, после многолетних провалов сегодня лишь имитируют политическую деятельность, явно потеряв веру в свои собственные силы и сомнительные планы. Этим, наверное, и объясняется, что эти доморощенные "адепты инакомыслия" лишь изображают политическую борьбу, не утруждая себя разработкой практических программ, гипотетически способных заинтересовать избирателя. Такая пародийная "политическая борьба" против власти стала для них лишь источником обогащения, который с растущей неохотой продолжают пополнять их зарубежные спонсоры.

Вот и субботний фарс на стадионе "Мехсул" прошел с одной лишь целью - поставить еще одну "галочку" в "платежной ведомости" простодушных любителей дестабилизации из-за бугра.

Эльман Мирзоев