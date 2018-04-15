Азербайджан проводит политику равноправия и баланса в системе международных координат - МНЕНИЕ

С момента установления своей независимости Азербайджан динамично развивался, усиливая свои позиции в регионе и мире, и сегодняшние достижения страны являются логичным итогом этой государственной политики.

Об этом заявил Day.Az независимый политолог Илья Тропинин.

По его словам, Азербайджану удалось выстроить тесные и дружеские связи с региональными державами и в то же время выйти на стратегический уровень отношений.

"Азербайджан является ведущей региональной страной на Южном Кавказе, а также воспринимается как надежный стратегический партнер. В этом смысле страна может стать примером для многих стран бывшего Союза.

Сбалансированный внешнеполитический курс Азербайджана поспособствовал тому, что страна фактически вышла в лидеры региона по экономическим показателям, по уровню жизни и благосостояния, а также заняла свою нишу на международной площадке. Достигнуты успехи в сфере внешней политики, с мнением Азербайджана как независимой единицы стратегически важного южно-кавказского региона считаются региональные игроки.

У Азербайджана с Россией сложились давние тесные отношения, с каждым годом они крепнут, углубляются, что способствует национальным интересам двух государств. Россия и Азербайджан реализуют ряд трансграничных международных проектов, одним из которых является как создание транспортного коридора Север-Юг. Нынешние межгосударственные отношения Азербайджана с соседними странами отличаются стабильностью, устойчивым развитием культурного и социально-экономического направления.

Азербайджан поддерживает хорошие связи со странами Запада и США, опять-таки благодаря сбалансированной государственной политике, которая усиливает позиции страны в регионе и мире", - отметил политолог, добавив, что Азербайджан демонстрирует политику равноправия и баланса в системе международных координат.

Матанат Насибова