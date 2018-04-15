Азербайджан - самая стабильная страна в регионе - РОССИЙСКИЙ ПОЛИТОЛОГ

Азербайджан в первую очередь отличает от иных стран региона стабильность и безопасность, которые способствуют динамичному развитию внутри страны, а также усилению имиджа в регионе как независимого государства, проводящего сбалансированный внешнеполитический курс.

Такое мнение высказал Day.Az политолог Михаил Семенов.

По его словам, развитие государства базируется, прежде всего, на стабильной внутриполитической обстановке в стране.

"На мой взгляд, это самый существенный и основополагающий фактор, благодаря которому возможно строительство внутри государства, а также развитие на внешнеполитической арене.

Азербайджан смог добиться полного равновесия и стабильности внутри страны, а также благодаря грамотной многовекторной политике достигнуть существенных успехов в большой политике. Азербайджан является гарантом энергобезопасности Европы, и,несомненно, это огромное достижение для независимой южно-кавказской страны. Азербайджан укрепил свои позиции в западном направлении и является стратегическим партнером США, Великобритании, ряда европейских стран. С другой стороны, существуют прочные союзнические отношения страны с государствами Востока. Фактически, страна стала важным игроком среди региональных держав. Сегодня все важные встречи высокого межгосударственного уровня проводятся именно в Баку. Это также показатель авторитета и доверия к Азербайджану.

Баку часто выбирается местом для проведения важных переговоров по многим проблемам, в частности, переговоры между руководством российской и американской армиями проходят на регулярной основе именно в Азербайджане. Думаю, что главной причиной выбора этой южно-кавказской страны для проведения встреч международного уровня является стабильность и безопасность, а также надежная защищенность от каких-то внешних рисков", - отметил политолог.

Матанат Насибова