Телерадиокомпания "Мир": Итоги президентских выборов ознаменовали новую веху в жизни Азербайджана

Итоги президентских выборов ознаменовали новую веху в жизни Азербайджана, сказал директор представительства Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Республике Беларусь Владимир Перцов. Об этом сообщают белорусские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Хочу искренне поздравить наших азербайджанских коллег с прошедшими президентскими выборами. И Ильхама Гейдаровича Алиева, получившего безусловную поддержку народа на этих выборах - настоящего, надежного и искреннего друга нашей страны и нашего Президента. Уверен, что итоги президентских выборов ознаменовали новую веху в жизни Азербайджана. Как отметил Президент Беларуси в своем поздравлении, результаты голосования подтвердили высокую солидарность избирателей с последовательно проводимым курсом на строительство сильного и процветающего Азербайджана", - отметил Перцов.

Напомним, что 11 апреля в Азербайджане состоялись президентские выборы. В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

По итогам обработки 99,9 процента бюллетеней, действующий глава государства, председатель партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев набрал на президентских выборах 86,03 процента голосов избирателей.

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