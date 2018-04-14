Раймондс Вейонис: Латвия привержена укреплению сотрудничества с Азербайджаном и в дальнейшем
14 апреля 2018 14:48 119
Президент Латвии Раймондс Вейонис поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
"От имени латвийского народа и от себя лично искренне поздравляю вас с переизбранием на пост Президента Азербайджана. Крайне удовлетворен стремительным развитием дружественных отношений между странами в последние годы. Пользуясь этой приятной возможностью, еще раз заявляю о нашей приверженности дальнейшему укреплению сотрудничества между Азербайджаном и Латвией. Выражаю вам глубочайшее почтение и наилучшие пожелания", - говорится в поздравлении президента Латвии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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