Учредитель и исполнительный председатель ВЭФ поздравил Президента Ильхама Алиева

Учредитель и исполнительный председатель Всемирного экономического форума, профессор Клаус Шваб поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

"Поздравляю вас с переизбранием на пост Президента Азербайджана. Искренне желаю вам успехов на избранном в прошлые годы пути реформ и в продолжении повестки по диверсификации экспорта. Испытываю чувство удовлетворения от приглашения вас на 49-ю ежегодную встречу Всемирного экономического форума, который пройдет 22-25 января 2019 года в Давос-Клостерсе в Швейцарии. Ежегодная встреча, проведенная в январе этого года, еще раз продемонстрировала, что в многостороннем заседании, сформировавшем глобальную повестку в начале года, была большая необходимость, чем раньше. Ваше участие в мероприятии, с учетом растущей важной роли Азербайджана как транзитного узла между Китаем и Европой, наряду с продолжающимися усилиями по укреплению энергетической безопасности Европы посредством "Южного газового коридора", расширит вклад вашей страны в региональное и международное сотрудничество. От имени трех тысяч лидеров правительств, бизнес-сферы и гражданских обществ, которые будут участвовать во встрече, с нетерпением жду вашего активного участия в мероприятии", - говорится в поздравлении Клауса Шваба.