ПЕА решительно осуждает необъективную оценку президентских выборов в стране
14 апреля 2018 16:00 152
Партия "Ени Азербайджан" решительно осуждает необъективную оценку президентских выборов в Азербайджане.
Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном ПЕА в связи с предварительным отчетом БДИПЧ ОБСЕ по президентским выборам в Азербайджане, которые состоялись 11 апреля, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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