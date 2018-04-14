ПЕА решительно осуждает необъективную оценку президентских выборов в стране

14 апреля 2018 16:00

Партия "Ени Азербайджан" решительно осуждает необъективную оценку президентских выборов в Азербайджане.

Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном ПЕА в связи с предварительным отчетом БДИПЧ ОБСЕ по президентским выборам в Азербайджане, которые состоялись 11 апреля, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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